Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:10, 16 сентября 2025Россия

Кадыров рассказал об обмане СБУ и возвращении любимого украденного у него коня

Кадыров вернул похищенного у него в Чехии жеребца, договорившись с СБУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как обманул Службу безопасности Украины (СБУ) и вернул своего любимого жеребца, которого у него украли в Чехии. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Спецслужбы Украины продажные, падкие на легкие деньги, поэтому нам без проблем удалось договориться. Они-то сами в хороших отношениях с европейцами. Как они договорились с Европой, я не знаю, возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУшниками очень легко», — сказал Кадыров.

Он добавил, что люди, которые вели переговоры о возвращении жеребца, договаривались от его имени и предложили заплатить наличными. Им быстро вернули коня, однако спецслужбам Украины в итоге не заплатили.

Возвращенный жеребец, как отметил глава Чечни, находится в очень хорошей форме. В Европе за ним плохо ухаживали, но сейчас он здоров.

В марте 2023 года стало известно, что в поселке Крабчице в Чехии украли чистокровного английского жеребца по кличке Зазу, принадлежащего Кадырову — конь содержался там с 2014 года из-за введенных в отношении Кадырова санкций. В мае глава Чечни рассказал, что выкупил коня за 18 тысяч долларов, и рассказал о его возвращении в Чечню.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации. ЦАХАЛ нанесла 37 ударов по городу за 20 минут. Что известно на данный момент?

    Специалисты предупредили об опасности недооцененного симптома

    Малышева назвала защищающий от проблем с сердцем и улучшающий потенцию простой салат

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Москвичам спрогнозировали похолодание

    Внешность 61-летнего Брэда Питта на съемках нового фильма удивила фанатов

    Участником террористической организации оказался мальчик из подвала в Москве

    Монеточке запретили въезд в ОАЭ и Сербию

    Кадыров рассказал об обмане СБУ и возвращении любимого украденного у него коня

    Женщина вышла замуж за мужчину старше ее на 26 лет и родила ему пять детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости