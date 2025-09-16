Кадыров рассказал об обмане СБУ и возвращении любимого украденного у него коня

Кадыров вернул похищенного у него в Чехии жеребца, договорившись с СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как обманул Службу безопасности Украины (СБУ) и вернул своего любимого жеребца, которого у него украли в Чехии. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Спецслужбы Украины продажные, падкие на легкие деньги, поэтому нам без проблем удалось договориться. Они-то сами в хороших отношениях с европейцами. Как они договорились с Европой, я не знаю, возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУшниками очень легко», — сказал Кадыров.

Он добавил, что люди, которые вели переговоры о возвращении жеребца, договаривались от его имени и предложили заплатить наличными. Им быстро вернули коня, однако спецслужбам Украины в итоге не заплатили.

Возвращенный жеребец, как отметил глава Чечни, находится в очень хорошей форме. В Европе за ним плохо ухаживали, но сейчас он здоров.

В марте 2023 года стало известно, что в поселке Крабчице в Чехии украли чистокровного английского жеребца по кличке Зазу, принадлежащего Кадырову — конь содержался там с 2014 года из-за введенных в отношении Кадырова санкций. В мае глава Чечни рассказал, что выкупил коня за 18 тысяч долларов, и рассказал о его возвращении в Чечню.