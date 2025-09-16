Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 16 сентября 2025Экономика

Продажи люксовых автомобилей в России взлетели

«Автостат» сообщил о росте продаж люксовых автомобилей в России на 23 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

По итогам первых восьми месяцев 2025 года продажи люксовых автомобилей в России достигли 448 единиц, что на 23 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В августе продажи выросли на 10 процентов по сравнению с августом 2024 года, до 55 машин, но упали на 25 процентов в сравнении с июлем.

Самым популярным люксовым брендом в последний месяц лета стал Rolls-Royce (19 автомобилей). Далее идут Bentley (18 единиц), Lamborghini (11 единиц), Ferrari (4 единицы). У Aston Martin два проданных автомобиля, а у Maserati — один. В рамках конкретных моделей лидерство второй месяц подряд удерживает Rolls-Royce Cullinan, продажи которого составили 11 единиц.

Ранее сообщалось, что продажи пикапов в августе рухнули на 40 процентов в годовом выражении, до 1 688 единиц. Лидером на рынке остался китайский Great Wall с результатом 353 автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России предсказывают колоссальный рост цен на такси. К этому может привести один закон

    Глава филиала генерального строителя Минобороны России попался на мошенничестве

    Жена Брюса Уиллиса разработала свой способ общения с актером

    Взошедшую на гору в Сочи туристку эвакуировали в тяжелом состоянии

    Польша получит «чудовище из Тарнува» для борьбы с «российскими злоумышленниками»

    Российский бизнесмен-христианин решил за деньги учить вычислять «безбожных шмар»

    В стране НАТО признались в отсутствии альтернатив российской нефти

    Продажи люксовых автомобилей в России взлетели

    ВС России продвинулись у Константиновки

    Названа вероятная цель встречи Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости