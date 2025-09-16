Люксембург захотел признать Палестину

RTL: Люксембург планирует признать Палестину в сентябре

Люксембург планирует признать Палестину в сентябре. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на заявления премьер-министра страны Люка Фридена и министра иностранных дел Ксавье Беттеля.

Отмечается, что финальное решение страна примет на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что желание некоторых стран признать независимую Палестину мешает урегулированию конфликта между Израилем и радикальной исламистской группировкой ХАМАС.

12 сентября Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН о двухгосударственном решении для Палестины и назвал директивный орган международной организации политическим цирком.