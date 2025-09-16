Масштабы кадрового голода в России оценили

За последний год масштабы нехватки трудовых ресурсов на российском рынке заметно сократились. Об этом заявила глава аналитического направления консалтинговой компании «Апрайт» Екатерина Сподина. Ее слова приводит ТАСС.
В 2024 году, напомнила она, дефицит работников в стране оценивался примерно в 3,58 миллиона человек. К настоящему времени компаниям и предприятиям недостает 1,98 миллиона квалифицированных кадров. Таким образом, за год показатель снизился на 1,6 миллиона.
Сподина ожидает, что подобная динамика сохранится на российском рынке труда и во второй половине 2025 года. В сентябре-декабре, согласно прогнозу аналитика, продолжит наблюдаться снижение кадровой напряженности. Однако в следующем году тенденция изменится и потребность в квалифицированных работниках вновь станет расти. «Конкуренция за рабочий персонал сохранится», — резюмировала аналитик.
Ранее о проблеме кадрового голода неоднократно заявляла глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Эта проблема охватила большинство ключевых отраслей экономики РФ. В первой половине сентября 2025-го на российском рынке труда по-прежнему фиксировалась напряженная ситуация. Нехватка квалифицированных работников, подчеркивала руководитель регулятора, мешает выправить дисбаланс спроса и предложения. Этот фактор влияет в том числе на годовую инфляцию, которая все еще более чем вдвое опережает целевой показатель в 4 процента. На этом фоне совет директоров Банка России не стал снижать ключевую ставку до 16 процентов, на чем настаивали бизнесмены и промышленники, а ограничился сокращением планки до 17 процентов.