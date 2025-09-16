Масштабы кадрового голода в России оценили

Аналитик Сподина: Дефицит трудовых ресурсов в РФ составляет 1,98 млн человек

За последний год масштабы нехватки трудовых ресурсов на российском рынке заметно сократились. Об этом заявила глава аналитического направления консалтинговой компании «Апрайт» Екатерина Сподина. Ее слова приводит ТАСС.

В 2024 году, напомнила она, дефицит работников в стране оценивался примерно в 3,58 миллиона человек. К настоящему времени компаниям и предприятиям недостает 1,98 миллиона квалифицированных кадров. Таким образом, за год показатель снизился на 1,6 миллиона.

Сподина ожидает, что подобная динамика сохранится на российском рынке труда и во второй половине 2025 года. В сентябре-декабре, согласно прогнозу аналитика, продолжит наблюдаться снижение кадровой напряженности. Однако в следующем году тенденция изменится и потребность в квалифицированных работниках вновь станет расти. «Конкуренция за рабочий персонал сохранится», — резюмировала аналитик.

Ранее о проблеме кадрового голода неоднократно заявляла глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Эта проблема охватила большинство ключевых отраслей экономики РФ. В первой половине сентября 2025-го на российском рынке труда по-прежнему фиксировалась напряженная ситуация. Нехватка квалифицированных работников, подчеркивала руководитель регулятора, мешает выправить дисбаланс спроса и предложения. Этот фактор влияет в том числе на годовую инфляцию, которая все еще более чем вдвое опережает целевой показатель в 4 процента. На этом фоне совет директоров Банка России не стал снижать ключевую ставку до 16 процентов, на чем настаивали бизнесмены и промышленники, а ограничился сокращением планки до 17 процентов.