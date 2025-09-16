Международные инвесторы стали избавляться от доллара

Bloomberg: Инвесторы сокращают свои долларовые активы «беспрецедентными темпами»

Согласно анализу биржевых инвестиционных фондов (ETF), проведенному Deutsche Bank, международные инвесторы стали избавляться от долларовых активов, сокращая их «беспрецедентными темпами» при помощи валютного хеджирования при покупке акций и американских облигаций. Об этом пишет Bloomberg.

Как отметил глава отдела валютных исследований банка Джордж Саравелос, приток средств в хеджированные долларом фонды впервые в десятилетии превысил поступления в нехеджированные.

Суть валютного хеджирования состоит в снижении или полном исключении рисков, связанных с неблагоприятными изменениями курсов валют путем открытия противоположных по направлению сделок с целью компенсации потенциальных убытков от курсовых колебаний.

Именно хеджирование, по словам Саравелоса, объясняет слабость доллара, несмотря на то что зарубежные инвесторы после бури на рынке, связанной с введенными администрацией Дональда Трампа импортными тарифами вновь вложились в американские активы.

«За каждый купленный хеджированный долларовый актив продается эквивалентное количество валюты для устранения валютного риска», — подчеркнул эксперт, оценив в более чем 80 процентов от общего притока ETF на американские акции хеджированные по доллару потоки.

«Доллар падает, поскольку картина нехеджированных потоков выглядит очень слабой», — резюмировал он.

Ранее резкое ослабление курса американской валюты, происходящее в 2025 году, связали со стремлением Белого дома избавиться от торгового дефицита, выровняв платежный баланс страны. Считается, что с дефицитом тесно связаны статус доллара как мировой резервной валюты и статус США как экспортера резервных активов. Приток капитала поддерживает курс доллара, несмотря на дефицит текущего счета США, но обратной стороной этой американской «привилегии» является необходимость экспортировать гособлигации для обеспечения глобального роста.

При этом Трамп и его команда полагают, что завышенный курс доллара делает американский экспорт менее конкурентоспособным, увеличивая зависимость страны от зарубежных товаров, в том числе в части обороноспособности, что приводит к упадку собственного производства.