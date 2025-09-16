Экономика
Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

Департамент природопользования: Клещи в Москве активизировались из-за прохлады
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве из-за осенней прохлады активизировались клещи. О новой волне опасности этих насекомых предупредил жителей в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, пишет АГН «Москва».

«Ненавистные паразиты плохо переносят летний зной, зато осенняя прохлада и высокая влажность, которые пришли в город, создают для их жизни наиболее комфортные условия», — рассказали в ведомстве.

В Департаменте природопользования добавили, что вторая волна активности клещей может продлиться вплоть до ноября — до первых устойчивых заморозков, которые отправят насекомых в спячку. В связи с этим москвичам посоветовали выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты и осматривать себя и близких после отдыха на природе.

Ранее на засилье клещей пожаловались в Савеловском районе Москвы.

