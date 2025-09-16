Наука и техника
11:49, 16 сентября 2025

На учениях «Запад-2025» применили боевой лазер «Шафран»

«Известия»: На учениях «Запад-2025» применили боевой лазер «Шафран»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На российско-белорусских учениях «Запад-2025» применили боевой лазер «Шафран». Об этом пишет газета «Известия».

По словам диктора, комментирующего события на полигоне в Белоруссии, где проводились учения, мобильный комплекс «Шафран» способен уничтожать малогабаритные беспилотные летательные аппараты на расстоянии до одного километра.

«Время поражения — менее десяти секунд. Экипаж состоит из трех человек. Сейчас проводятся испытания комплекса», — уточнил комментатор.

В мае Telegram-канал «Я-военный.Бел» сообщил, что белорусский лазерный комплекс «Шафран» поразил дрон на испытаниях.

В июне 2024 года агентство «Sputnik Беларусь» рассказало, что Москва и Минск подготовили к испытаниям на территории России новый боевой лазер для борьбы с дронами.

