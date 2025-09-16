Бывший СССР
На Украине назвали количество мобилизованных заключенных

С мая 2024 года более 10 тысяч осужденных освободились для мобилизации в ВСУ
С мая 2024 года более 10 тысяч осужденных на Украине освободились для мобилизации в Вооруженные силы республики (ВСУ). Об этом сообщил Минюст Украины, передает «Страна.ua».

Издание также добавило, что по разным оценкам сейчас в ВСУ ежемесячно мобилизуют от 20 до 30 тысяч человек.

Ранее глава Минобороны страны Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации на Украине достаточен для восстановления личного состава. По его словам, за последний год мобилизационные процессы стабильны и имеют тенденцию к росту.

До этого на Украине началась подготовка к мобилизации женщин. «Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего», — сообщили в российских силовых структурах.

