21:54, 16 сентября 2025

На Украине понадеялись на скорое завершение конфликта

ТАСС: Депутаты Верховной Рады надеются на скорое завершение конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутаты Верховной Рады рассчитывают на скорое окончание украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам информатора, второй день подряд украинские депутаты говорят о скором завершении конфликта на Украине. «При этом отдельные из них говорят о проведении скорых выборов в парламент и даже президентских», — отметил он.

Собеседник ТАСС указал высказывания двух депутатов: например, член комитета Рады по нацбезопасности Федор Вениславский сообщил, что боевые действия «очевидно идут к завершению». Украинский депутат Дмитрий Черный допустил, что парламентские выборы состоятся в 2026 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил американскому лидеру Дональду Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.

