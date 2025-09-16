Журналист Чей Боуз: Завершение СВО станет началом падения режима Зеленского

По завершении специальной военной операции (СВО) конфликт на Украине будет урегулирован мирным путем, а режим президента республики Владимира Зеленского потерпит крах. Такую причину страха украинского лидера перед окончанием СВО раскрыл ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Если его вынудят заключить мир, поток легких денег перекроется, наступит время выборов и [Зеленскому] настанет конец. Поэтому ему отчаянно необходимо, чтобы война продолжалась и, если возможно, чтобы Европа тоже вовлеклась», — пояснил Боуз.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский выразил мнение, что украинский конфликт близится к завершению. В связи с этим в стране появляются «политические действия разных политсил».