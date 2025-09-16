Мир
18:45, 16 сентября 2025Мир

Названы принявшие участие в военных учениях «Запад-2025» страны

Кремль: Бангладеш, Индия, Иран и Мали приняли участие в учениях Запад-2025
Виктория Кондратьева
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Бангладеш, Индия, Иран, Буркина-Фасо, Конго и Мали приняли участие в совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом стало известно из материалов, опубликованных пресс-службой Кремля.

«В состав коалиционной группировки войск включены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Народной Республики Бангладеш, Республики Беларусь, Республики Индия и Исламской Республики Иран», — заявили в пресс-службе Кремля.

В материале также уточняется, что для работы в составе совместного штаба коалиционной группировки войск также направили свои оперативные группы вооруженные силы трех государств — Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Ранее стало известно, что участие Индии в учениях «Запад-2025» в Белоруссии вызвало обеспокоенность на Западе относительно будущего ее отношений с США. Отмечается, что такое решение Нью-Дели продемонстрировало приоритет, который Индия отдает связям с Москвой.

    Все новости