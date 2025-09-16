Нехватка денег заставила Финляндию отказаться от замены указателей с российскими городами

Yle: Финские власти отказались от замены указателей с городами РФ из-за денег

Финские власти отказалась от замены дорожных указателей с российским городами, поскольку это обошлось бы муниципалитетам в сотни тысяч евро. Об этом сообщает Yle.

«Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург — в Финляндии сотни указателей на эти места, их замена обойдется в огромную сумму», — заявил эксперт финского агентства транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман.

Как уточняет телерадиовещатель, вопрос о замене дорожных указателей пока не рассматривался, поскольку закрытие границы с Россией носит временный характер. Однако, если ситуация изменится, вопрос о замене знаков может быть пересмотрен.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что решение Хельсинки разорвать связи с Россией оказало негативное влияние на финскую экономику. По его словам, из-за закрытия границы в страну не поступает десять миллионов кубометров древесины для лесной промышленности.