В российском регионе еще одну улицу назвали в честь участника группы Nirvana

В Пермском крае переулок назвали в честь басиста Nirvana Криста Новоселича

В одном из населенных пунктов Пермского края появился переулок имени Криста Новоселича. Это не первый раз, когда такой чести удостаивают участника американской группы Nirvana, напоминает портал Ura.ru.

Именем басиста гранж-коллектива назвали переулок в садовом товариществе «Радуга» Добрянского округа. Новый годоним уже можно увидеть в сервисе онлайн-карт.

Широкую огласку ранее получила улица Курта Кобейна. Наречь улицу именем лидера группы Nirvana решили сами жители СНТ путем общего голосования. В администрации поселения инициативу не пресекли, однако, когда новость стала достоянием интернет-сообщества, власти округа возмутились. Фигуру Кобейна посчитали недостойным примером для подражания. В ответ на это общественное движение «Ветераны России» предложило назвать улицу именем солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева.