Общение с администратором одного из Telegram-каналов обернулось для россиянина сроком

В Подмосковье суд приговорил мужчину за поджог вышки сотовой связи

Московский областной суд приговорил 21-летнего местного жителя к 15 с половиной годам за поджог вышки сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УФСБ России по Москве и Московской области.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям 281.2 («Прохождение обучения диверсионной деятельности») и 281 («Диверсия») УК РФ.

В мае 2024 года подсудимый вышел на администратора Telegram-канала, используемого Киевом для координации подрывной деятельности, и выразил готовность за деньги совершить поджог инфраструктурного объекта в Московском регионе.

Получив инструктаж по изготовлению зажигательных устройств, осужденный совершил поджог трансформаторного оборудования вышки сотовой связи в Броннице. В тот же день он был задержан.

Ранее суд вынес приговоры троим несовершеннолетним жителям Ставропольского края, Ивановской и Сахалинской областей за совершение террористических преступлений.