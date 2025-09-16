Россия
12:48, 16 сентября 2025Россия

Обвиненный в отмывании денег военблогер подготовил иск к СМИ

Анна Щербакова
Фото: @Alekhin_Telega

Военный блогер Роман Алехин, обвиненный в отмывании денег, взялся готовить иск в суд к средствам массовой информации (СМИ) и коллегам по соцсетям. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Алехин уверен, что последние солгали, обвинив его в отмывании денег и спекуляции на помощи бойцам Российской армии.

Как пишет Mash, еще на прошлой неделе военный блогер дал задания своим юристам нотариально заверить все сообщения о нем, проанализировать их и составить претензии.

Алехин отметил, что порочащие его статьи публиковались без мнения второй стороны, то есть его. Кроме того, видео, которое первоначально попало в СМИ, было смонтировано, убежден блогер.

Он подчеркнул, что никак не дискредитирует российских военных, поскольку сам является участником боевых действий на Украине.

Алехин полагает, что возникшая информация может отразиться на бойцах спецоперации. Он хочет, чтобы хоть кто-то из указанных в исках людей попал под уголовную статью.

До этого сообщалось, что военблогер владел тремя автомобилями премиум-класса.

В начале сентября в сети распространилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи бойцам спецоперации. Сам блогер опроверг обвинения и объявил, что до беседы, которую записали на камеру, с ним связались представители бизнесмена, предложившие пожертвовать его фонду крупную сумму.

    Все новости