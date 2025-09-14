У обвиненного в отмывании денег военблогера нашли три автомобиля премиум-класса

Попавший в скандал с возможным отмыванием денег военблогер Роман Алехин владел тремя автомобилями премиум-класса. Об этом сообщают «Известия» в Telegram.
По информации издания, Алехин владел следующими транспортными средствами:
- электрокар ZEEKR 001 стоимостью в 4,3 миллиона рублей. При этом автомобиль был оформлен на ООО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю.И. Алехина» для снижения суммы налогов
- Volkswagen Teramont стоимостью 3,5 миллиона рублей
- Haval H7 стоимостью от 3,5 миллиона рублей
«Стоит отметить, что до волонтерской деятельности по сбору помощи бойцам СВО блогер проживал на съемной квартире с матерью», — подчеркнули «Известия».
9 сентября в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи бойцам СВО. Сам блогер опроверг обвинения и заявил, что до разговора, который записали на камеру, с ним связались представители бизнесмена, которые предложили пожертвовать его фонду крупную сумму.
Ранее Алехин признал в комментарии «Известиям», что получил повестку по мобилизации и не был направлен в зону боевых действий. Военблогер сослался на перелом позвоночника и порок сердца.