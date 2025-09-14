Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 14 сентября 2025Россия

У обвиненного в отмывании денег военблогера нашли три автомобиля премиум-класса

«Известия»: Военблогер Алехин владел тремя автомобилями премиум-класса
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Роман Алехин»

Попавший в скандал с возможным отмыванием денег военблогер Роман Алехин владел тремя автомобилями премиум-класса. Об этом сообщают «Известия» в Telegram.

По информации издания, Алехин владел следующими транспортными средствами:

  • электрокар ZEEKR 001 стоимостью в 4,3 миллиона рублей. При этом автомобиль был оформлен на ООО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю.И. Алехина» для снижения суммы налогов
  • Volkswagen Teramont стоимостью 3,5 миллиона рублей
  • Haval H7 стоимостью от 3,5 миллиона рублей

«Стоит отметить, что до волонтерской деятельности по сбору помощи бойцам СВО блогер проживал на съемной квартире с матерью», — подчеркнули «Известия».

9 сентября в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи бойцам СВО. Сам блогер опроверг обвинения и заявил, что до разговора, который записали на камеру, с ним связались представители бизнесмена, которые предложили пожертвовать его фонду крупную сумму.

Ранее Алехин признал в комментарии «Известиям», что получил повестку по мобилизации и не был направлен в зону боевых действий. Военблогер сослался на перелом позвоночника и порок сердца.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    В европейском городе-побратиме Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

    Бывший чемпион мира по боксу умер в 46 лет

    МВД посоветовало не игнорировать один вид уведомлений

    По российским регионам ударили заморозки

    Соловьев обозначил для себя одно действие после победы России в СВО

    В Киев прибыл министр обороны Эстонии

    У обвиненного в отмывании денег военблогера нашли три автомобиля премиум-класса

    В России рассказали об отсутствия общения с Виктором Аном

    Еще одна страна НАТО ограничит доступ детям в соцсетях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости