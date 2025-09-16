Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив преступления

Обвиняемый Робинсон объяснил убийство Кирка злом и ненавистью жертвы

Обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления в том числе тем, что тот распространял «слишком много ненависти». Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор округа Юта Джеффри Грей выступил на пресс-конференции и уточнил, что эти слова Робинсон сказал родителям, а не силовикам.

«Когда его спросили, почему он это сделал, Робинсон объяснил, что вокруг слишком много зла, а этот парень, Чарли Кирк, распространяет слишком много ненависти», — подчеркнул Грей.

После полученного ранения в шею Чарли Кирка доставили в больницу в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил об уходе активиста из жизни. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.