16:28, 12 мая 2026

Людям старше 50 назвали продукты для здоровья суставов и костей

Эндокринолог Сфеир: Сардины содержат вещества для здоровья костей и суставов
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Эндокринологи Джад Сфеир и Йесика Гарсия подсказали людям старше 50 лет, как с помощью питания снизить риск остеопороза. Продукты для здоровья костей и суставов они назвали в беседе с изданием HuffPost.

Сфеир отметил, что для поддержания плотности костей особенно важны кальций, витамин D и белок. По его мнению, наиболее ценным источником этих веществ являются сардины, так как содержат их высокую концентрацию. Кроме того, врачи посоветовали чаще включать в рацион молочные продукты, если нет противопоказаний, а также рекомендовали поддерживать регулярную физическую активность.

Гарсия добавила, что негативно на состояние костной ткани влияют алкоголь, избыток соли и сладкие газированные напитки. По ее словам, фосфорная кислота в газировке способствует вымыванию кальция из организма, что со временем может привести к ослаблению костей и суставов.

Ранее ортопед Лучано Миллер подсказал, как просыпаться без болей в спине. По его мнению, необходимо правильно выбрать матрас и подушку, а также обратиться внимание на позу во сне.

