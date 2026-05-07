Врач дал пять советов для пробуждения без болей в спине

Ортопед Миллер посоветовал положить под колени подушку во время сна на спине
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Ортопед Лучано Миллер дал пять советов, которые помогут просыпаться без болей в спине. Его рекомендации приводит издание Terra.

Во-первых, по словам Миллера, необходимо приобрести правильную подушку. Ее стоит выбирать, ориентируясь на самую частую позу для сна. Во-вторых, комфортное пробуждение по утрам обеспечит матрас, который поддерживает все тело, но при этом не является слишком жестким, отметил доктор.

В-третьих, нужно избегать поз, которые напрягают шею и сдавливают поясницу, добавил он. «Если вы спите на боку, положите подушку между коленями, чтобы выровнять положение бедер», — дал четвертый совет медик. Заключительная рекомендация врача — положить под колени подушку во время сна на спине, чтобы снизить нагрузку на поясницу.

Ранее терапевт Ольга Чистик объяснила причины сильной сонливости после обеда. По ее словам, она может возникнуть из-за чрезмерного потребления быстрых углеводов.

