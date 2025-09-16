Силовые структуры
16:44, 16 сентября 2025

Осужденный за диверсию студент рассказал на видео об общении с украинским куратором

Студент из Бронниц рассказал на видео о работе на спецслужбы Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Московской области приговоренный за поджог трансформаторного оборудования в Бронницах студент рассказал о своей работе на спецслужбы Украины, его рассказ попал на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставила пресс-служба Росгвардии.

На кадрах снятых в ходе следственного эксперимента молодой человек рассказал, что пошел на преступление из-за денег. Неизвестный сотрудник украинских спецслужб познакомился с ним в мессенджере и пообещал 30 тысяч рублей за диверсию. Молодой человек согласился. Он сказал, что осознает и раскаивается в содеянном.

По решению Московского областного суда 21-летний диверсант был приговорен к 15 с половиной годам за поджог вышки сотовой связи.

