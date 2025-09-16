Наука и техника
16:53, 16 сентября 2025Наука и техника

Подтверждена безопасность популярного метода коррекции зрения

ESCRS: Лазерная коррекция близорукости признана безопасной для подростков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Новое исследование показало, что лазерная коррекция близорукости у старших подростков столь же безопасна и эффективна, как и у взрослых. Результаты крупнейшего анализа более 65 тысяч операций представлены на конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).

Ученые из Израиля выяснили, что у подростков 17–18 лет после процедуры фоторефракционной кератэктомии (PRK) 64 процента глаз достигли 100-процентного зрения, тогда как среди взрослых этот показатель составил 59 процентов. При этом серьезные осложнения встречались крайне редко, а повторное вмешательство потребовалось менее чем в 0,5 процента случаев.

Специалисты отмечают, что при стабильной близорукости подростки могут рассматриваться как кандидаты на PRK, особенно если очки или контактные линзы создают неудобства. Исследователи продолжают наблюдать за пациентами, чтобы оценить долгосрочные эффекты лечения.

Ранее специалисты представили разработку глазных капель, способных временно заменить очки для чтения у людей старше 50 лет.

