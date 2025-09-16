Ценности
Полина Гагарина решилась на кардинальное преображение

Певица Полина Гагарина решилась на увеличение верхней губы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Полина Гагарина решилась на кардинальное преображение. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя поп-исполнительница рассказала в размещенном видео (на момент написания новости оно было удалено), что хочет увеличить верхнюю губу.

«Я всего лишь хотела сказать, что губы собираюсь сделать. Человеческие, настоящие, артистические, чтобы вот верхние зубы значит всегда были видны. Чтобы уменьшилось расстояние от носа до губы», — призналась она.

Свое желание артистка объяснила коридором затмений. «Потому что это красиво. Вот хочу и все. Коридор затмений, в конце концов!» — заявила она.

Ранее Полина Гагарина раскрыла размер груди.

.
