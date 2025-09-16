Россия
02:56, 16 сентября 2025

Попытку атаки БПЛА на Курск сняли на видео

Курск массово атаковали беспилотники, звуки работы ПВО МО России сняли на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Типичный Курск» / Telegram

Попытку массовой атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Курск сняли на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Курск», слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

Судя по звукам, над городом прогремел взрыв.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитался о последствиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курск, которая произошла в ночь на 16 сентября. Обломки одного из сбитых дронов повредили частный дом на улице Клюквинской.

