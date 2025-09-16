Попытку атаки БПЛА на Курск сняли на видео

Курск массово атаковали беспилотники, звуки работы ПВО МО России сняли на видео

«Типичный Курск» / Telegram

Попытку массовой атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Курск сняли на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Курск», слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

Судя по звукам, над городом прогремел взрыв.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитался о последствиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курск, которая произошла в ночь на 16 сентября. Обломки одного из сбитых дронов повредили частный дом на улице Клюквинской.