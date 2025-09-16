Россия
09:46, 16 сентября 2025

Появились подробности о произошедшей в российском городе серии взрывов

После серии взрывов во Владивостоке военные и полиция проверяли автомобили
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Военные и полиция проверяли проезжающие близ поселка Щитовая во Владивостоке автомобили после того, как там прозвучала серия взрывов. Подробности о ситуации сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, на посту в районе населенного пункта останавливают почти все транспортные средства. При въезде в бухту Щитовая, как уточняется, дежурили спецслужбы и скорые.

Ранее в сети появились кадры военного вертолета, который заметили жители после серии взрывов. Борт кружил в районе лесного массива и места взрывов.

Утром 16 сентября антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что в населенном пункте Щитовая произошла серия взрывов. Их источником назвали газовое оборудование, расположенное возле административных зданий. Район происшествия оцепили, движение транспорта перекрыли

