Замеченный после серии взрывов в российском городе военный вертолет сняли на видео

Во Владивостоке сняли на видео военный вертолет, замеченный после серии взрывов

В сети появились кадры с военным вертолетом, который заметили после серии взрывов в районе Щитовой во Владивостоке. Их публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах виден вертолет, который кружит над лесным массивом и, судя по ролику, патрулирует территорию.

Утром 16 сентября антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что в населенном пункте Щитовая произошла серия взрывов. Их причиной назвали газовое оборудование, расположенное возле административных зданий. Район происшествия оцепили, движение транспорта перекрыли.

В мае во Владивостоке в районе бухты Десантная прозвучали два взрыва. С места происшествия увезли два автомобиля, накрытых брезентом.