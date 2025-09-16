Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 16 сентября 2025Россия

Замеченный после серии взрывов в российском городе военный вертолет сняли на видео

Во Владивостоке сняли на видео военный вертолет, замеченный после серии взрывов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с военным вертолетом, который заметили после серии взрывов в районе Щитовой во Владивостоке. Их публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах виден вертолет, который кружит над лесным массивом и, судя по ролику, патрулирует территорию.

Утром 16 сентября антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что в населенном пункте Щитовая произошла серия взрывов. Их причиной назвали газовое оборудование, расположенное возле административных зданий. Район происшествия оцепили, движение транспорта перекрыли.

В мае во Владивостоке в районе бухты Десантная прозвучали два взрыва. С места происшествия увезли два автомобиля, накрытых брезентом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Серия взрывов прогремела во Владивостоке рядом с административными зданиями. Над городом заметили военный вертолет

    Российский бомбардировщик «Кощей» применили в зоне СВО

    Бывший президент «Спартака» назвал тренера команды Станковича пациентом психушки

    Беспилотники отпугнули россиян от поездок в Санкт-Петербург

    Россиянка сорвала плакат с рекламой о службе по контракту и поплатилась

    Жестокую уличную расправу раскрыли спустя 12 лет в российском регионе

    Москвичам посоветовали смотреть на небо в поисках МКС

    Россияне стали брать меньше кредитов наличными

    Рубио анонсировал новую встречу Трампа и Зеленского

    Регбистку сборной Франции дисквалифицировали за укус соперницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости