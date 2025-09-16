Забота о себе
10:39, 16 сентября 2025Забота о себе

Пожилым людям перечислили опасные последствия приема нескольких препаратов одновременно

Гериатр Таразона: Прием нескольких лекарств одновременно повышает риск смерти
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Гериатр Пако Таразона заявил, что многие пожилые люди принимают несколько препаратов одновременно, поскольку имеют множество хронических заболеваний. Опасные последствия такой практики он перечислил в беседе с изданием Infosalus.

Таразона пояснил, что он имеет в виду не только таблетки, прописанные врачом, но также растительные препараты, пищевые добавки и назначения, сделанные самостоятельно. Все дело в том, что некоторые лекарственные средства несовместимы друг с другом, поэтому их совместный прием увеличивает риск смерти.

Другими негативными последствиями такой практики специалист назвал делирий, снижение функциональных и когнитивных способностей, падения и запоры. «Одним из рисков является так называемый каскад рецептов, который характеризуется лечением побочных эффектов от назначенных лекарств новыми препаратами», — подытожил Таразона.

Ранее кардиолог Ирина Васильева рассказала об опасности корвалола. По ее словам, этот препарат приводит к привыканию.

