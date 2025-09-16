Бывший СССР
Президент постсоветской страны нарушил ПДД и попал на видео

Президента Литвы Науседу обвинили в нарушении ПДД во время езды на велосипеде
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президента Литвы Гитанаса Науседу обвинили в нарушении правил дорожного движения (ПДД) во время езды на велосипеде. Об этом сообщает Delfi в своем Telegram-канале.

Науседа в рамках «недели гармоничной мобильности» решил приехать на работу на велосипеде вместе с соратниками. Однако, отмечает издание, президент Литвы нарушил сразу несколько пунктов ПДД.

В частности, Науседа не повесил светоотражатели на свое транспортное средство, а также не спешился перед пешеходным переходом, не покатив велосипед возле себя.

В 2024 году президенту США Дональду Трампу назначили штрафы в размере девяти тысяч долларов за комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Уточняется, что он допустил оскорбительные публикации в адрес женщины.

