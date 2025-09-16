Мир
11:30, 16 сентября 2025Мир

Президент Сербии поблагодарил Россию за предупреждение о майдане

Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о майдане в Сербии
Виктория Кондратьева
Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) России за предупреждение о «майдане» в Сербии. Его слова приводит РИА Новости.

«Спасибо российским партнёрам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», — заявил сербский лидер.

Ранее в СВР России сообщили, что Европейский союз ведет подготовку к осуществлению «майдана» в Сербии и использует студенческие протесты, чтобы привести к власти в стране лояльное Брюсселю руководство.

9 сентября Вучич обвинил в организации протестов в Сербии «подонков» и «сволочей» из Евросоюза. «Идите и разрушайте свои собственные страны. Не надо разрушать Сербию», — сказал он.

.
