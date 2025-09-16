Призывы к атаке Крымского моста закончились для россиянина задержанием ФСБ

ФСБ задержала россиянина за призывы к атаке на Крымский мост

В Севастополе задержали россиянина, призывавшего к атаке на Крымский мост. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина призывал к ракетному удару и подрыву сооружения, а также насилию в отношении граждан России. Кроме того, он оправдывал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свои мысли подозреваемых писал в комментариях в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов. Подозреваемый задержан ФСБ.

