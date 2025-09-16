Силовые структуры
Призывы к атаке Крымского моста закончились для россиянина задержанием ФСБ

ФСБ задержала россиянина за призывы к атаке на Крымский мост
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе задержали россиянина, призывавшего к атаке на Крымский мост. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина призывал к ракетному удару и подрыву сооружения, а также насилию в отношении граждан России. Кроме того, он оправдывал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свои мысли подозреваемых писал в комментариях в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов. Подозреваемый задержан ФСБ.

Ранее сотрудники силовых структур задержали мужчину, который снимал видеоролики с призывами к экстремистской деятельности в номере омской гостиницы.

