В Госдуме высказались о коррекции расчета пенсий

Депутат Бессараб одобрила идею надбавки к пенсии за длительный стаж

Стоит рассмотреть вариант увеличения количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для обладателей длительного трудового стажа, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом она оценила в беседе с «Лентой.ру» идею скорректировать формулу расчета пенсий для учета личного трудового вклада.

Ранее с инициативой выступил депутат Сергей Гаврилов. Он предложил предусмотреть надбавку за длительный стаж, ввести коэффициенты для социальных профессий, в частности врачей и педагогов, и вернуть специальные доплаты за квалификацию и звания. В разговоре с ТАСС депутат отметил, что нынешняя система унаследована из советского периода, но ее переход к рыночным условиям прошел неполноценно.

Что касается длительного стажа, то сегодня в пенсионном законодательстве есть норма, согласно которой можно увеличить пенсию на 40 процентов, если гражданин не уходит на пенсию при достижении соответствующего возраста, имея все необходимые для этого условия, в течение пяти лет, сообщила Бессараб. Кроме того, можно увеличить выплаты в два раза, если отсрочить выход на пенсию на 10 лет, добавила она.

«Другое дело, что далеко не каждый пенсионер решается на это по объективным причинам, из-за недостатка средств и так далее. Что же касается увеличения ИПК, например, для тех, у кого длительный стаж вне зависимости от того, продолжают они трудится или нет, я бы тоже рассмотрела этот вариант», — высказалась депутат.

Одним из поручений президента России Владимира Путина в 2022 году по результатам изучения отчетов Счетной палаты было как раз предложение к правительству рассмотреть возможность увеличения ИПК в 1,5 раза при стаже больше 30 лет, указала парламентарий. Однако инициатива до сих пор не внесена, возможно, в связи с тем, что в России на ближайшие годы дефицитный бюджет, предположила Бессараб.

«По поводу квалификационных групп, дело в том, что и сегодня, хотя, наверное, не в достаточной мере, квалификация учитывается в составе заработной платы. Страховые взносы, которые рассчитываются тоже из заработной платы, все эти надбавки учитывают. То есть, чем выше заработная плата с учетом надбавок, тем больше страховой взнос до определенного предела», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Говоря о социальных профессиях, депутат пришла к выводу, что важнее поднимать заработную плату, от которой будет зависеть пенсия.

«Есть майские указы президента, которые в большинстве регионов исполняются, но опять-таки только в большинстве и, к сожалению, не в полной мере. Например, врачи должны получать заработную плату на уровне 200 процентов от средней по региону, учителя должны получать 100 процентов. И для врачей, и для учителей зачастую выполнение такой нормы сопряжено с увеличением интенсивности труда. Если учитель должен иметь ставку 18 часов, то очень часто он имеет ставку и 26 часов, а в крупных городах бывает и до 28, и до 29. То есть фактически он берет 1,7-1,8 ставки для того, чтобы достичь этого уровня

Это, конечно, неправильно, это нужно менять Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил о том, что индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа. В частности, по его словам, с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Соцфонда.

