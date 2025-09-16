Раскрыты подробности о новой операции НАТО

Стубб заявил, что операция НАТО укрепит восточную границу Финляндии и Норвегии

Президент Финляндии Александр Стубб высказался о новой операции НАТО. Трансляцию его пресс-конференции вело издание Ilta-Sanomat.

Стубб уточнил, что операция Североатлантического альянса «Восточный страж» на начальном этапе обеспечит укрепление сил противовоздушной обороны (ПВО) Польши.

«На прошлой неделе прошли консультации по четвертой статье… после чего Eastern Sentry, цель которой на начальном этапе — обеспечить укрепление противовоздушной обороны Польши, а в дальнейшем — всей восточной границы Финляндии и Норвегии», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал операцию альянса в Польше в ответ на инцидент с дронами. Целью этой операции, по его словам, является усиление обороны восточного фланга альянса.