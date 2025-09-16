Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 16 сентября 2025Мир

Раскрыты подробности о новой операции НАТО

Стубб заявил, что операция НАТО укрепит восточную границу Финляндии и Норвегии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб высказался о новой операции НАТО. Трансляцию его пресс-конференции вело издание Ilta-Sanomat.

Стубб уточнил, что операция Североатлантического альянса «Восточный страж» на начальном этапе обеспечит укрепление сил противовоздушной обороны (ПВО) Польши.

«На прошлой неделе прошли консультации по четвертой статье… после чего Eastern Sentry, цель которой на начальном этапе — обеспечить укрепление противовоздушной обороны Польши, а в дальнейшем — всей восточной границы Финляндии и Норвегии», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал операцию альянса в Польше в ответ на инцидент с дронами. Целью этой операции, по его словам, является усиление обороны восточного фланга альянса.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы охотимся за вами!» Трамп пригрозил войной дружественной России стране. Когда и зачем он хочет начать боевые действия?

    В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России

    Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив преступления

    Украина перестала отправлять военных на обучение за границу

    Гутерриш усомнился в быстром завершении украинского конфликта

    Экс-главред российской версии Playboy отправился на СВО

    Польша заявила о готовности к размещению иностранного ядерного оружия

    Бывшего футболиста киевского «Динамо» поймали при попытке сбежать с Украины

    Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий

    Раскрыты подробности о новой операции НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости