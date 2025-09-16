ТАСС: Воровавшая деньги для ВСУ волонтер Архипова служит в украинском полку БПЛА

Бывшая волонтер Анна Архипова, ранее присваивавшая средства, собранные для украинской армии, в настоящее время занимает должность командира отделения 14-го полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой российские силовые структуры.

Архипова, известная под позывным Цунами, вместе с коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной Содр) в начале специальной военной операции присваивали деньги, предназначенные для военной поддержки ВСУ. При этом собеседник агентства отметил, что сейчас Архипова включена в украинский рейтинг Forbes.

«Сейчас Архипова проходит службу в должности командира отделения 14 полка БПС, который ежедневно атакует гражданские объекты в Белгородской, Курской, Брянской и других областях России», — говорится в сообщении.

