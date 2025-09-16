Сенатор Косачев заявил, что страх европейцев перед Россией объясним

Страх европейцев перед Россией объясним и имеет корни в естественном и объективном опасении явлений, которые выходят за границы сознания. Эту причину русофобии назвал в Telegram член Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, людям свойственно бояться чего-то, что больше, мощнее и непонятнее имеющихся в арсенале представлений о вещах. «Точно так же есть объективная почва для чисто людских фобий в России по отношению к тому же Китаю», — отметил Косачев.

При этом политик подчеркнул, что в то время как российские власти рассеивают потенциальные опасения в отношении Китая, европейские власти лишь подстегивают страх своих граждан перед Россией.

Именно поэтому, и ни по какой иной причине, отношения между натовской Европой и Россией деградировали до абсолютного минимума, а бюджеты соответствующих стран всё в большей степени и беспричинно переводятся с гражданских на военные рельсы Константин Косачев

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что из-за русофобии многие польские политики «потеряли страх». По его словам, Польша может пережить еще один раздел в случае, если продолжит проводить направленную против Востока политику.