09:17, 16 сентября 2025Спорт

Регбистку сборной Франции дисквалифицировали за укус соперницы

Регбистку сборной Франции Бертумье дисквалифицировали за укус соперницы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Независимый комитет по рассмотрению нарушений дисквалифицировал регбистку сборной Франции Аксель Бертумье за укус соперницы в матче четвертьфинала Кубка мира против Ирландии. Об этом сообщает The Guardian.

Игра прошла 14 сентября и завершилась победой француженок со счетом 18:13. От действий Бертумье пострадала ирландка Аифу Уэйфер, француженка была признана виновной в неспортивном поведении и дисквалифицирована на 12 матчей. Таким образом спортсменка пропустит остаток турнира.

Бертумье признала вину, но не согласилась со сроком дисквалификации. 16 сентября регбистка подаст апелляцию.

В 2019 году футболист парагвайского «Сьерро Портеньо» Фернандо Аморебьета укусил нападающего «Олимпии» Нестора Камачо за голову. За свои действия игрок получил красную карточку.

