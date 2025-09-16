Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Атлетик Б
0:0
2-й тайм
live
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
0:2
2-й тайм
live
Юнион
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Оренбург
0:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Лада
1:6
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
1:3
Завершен
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Северсталь
2:5
3-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
4:2
2-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
20:32, 16 сентября 2025Спорт

Родченков назвал успехом получение американского паспорта

Информатор WADA Родченков рассказал о получении политического убежища в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Artiom Photo / Shutterstock / Fotodom  

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» назвал успехом получение американского паспорта. Отрывок приводит Sport24.

Родченков вспомнил, что в 2019 году, когда продолжал работу и помогал в расследовании допинговых нарушений в легкой и тяжелой атлетике и в биатлоне, он получил документ о предоставлении политического убежища в США. «Это невероятный успех. Теперь я американец», — написал он.

Родченков анонсировал выход новой книги в 2023 году. Тогда он рассказал, что книга будет раскрывать историю российского допинга, на этот раз основываясь на его дневниках.

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором WADA. Его показания послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов столкнулся с дисквалификацией, аннулированием результатов и лишением наград.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы охотимся за вами!» Трамп пригрозил войной дружественной России стране. Когда и зачем он хочет начать боевые действия?

    Российский экс-милиционер избежал наказания за расправу 26 лет назад

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Глава СВР Украины подготовил доклад на фоне ударов ВСУ по ЗАЭС

    Грибникам напомнили об уголовной ответственности за ряд нарушений

    Россиянам предсказали снижение ипотечной ставки

    Марго Робби пришла на премьеру фильма в оголяющем тело платье

    В России задумали перевоспитать зумеров с помощью деревни

    Россиянин получил срок за найденный блиндаж времен ВОВ

    Родченков назвал успехом получение американского паспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости