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12:32, 2 июля 2023Спорт

Родченков анонсировал выход новой книги о допинге в России

Информатор WADA Григорий Родченков анонсировал выход новой книги о допинге в России

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков анонсировал выход новой книги. Об этом сообщает Daily Mail.

«Она вновь будет раскрывать историю российского допинга, на этот раз основываясь на моих дневниках, которые я смог вывезти из России», — сообщил Родченков. Книга получила название «Допинг. Запрещенные страницы».

В мае 2020-го сообщалось, что Родченков написал автобиографическую книгу. В аннотации книги говорится, что она посвящена допинговому скандалу в российском спорте, а именно «развалу секретной допинг-империи».

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором WADA. Показания Родченкова послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов столкнулся с дисквалификацией, аннулированием результатов и лишением наград.

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    Алексей Гусев
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