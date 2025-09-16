Из жизни
Родившийся без пениса мальчик «отрастил» его во время церковной службы

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Архивное фото. Фото: Anton_Ivanov / Shutterstock / Fotodom

Прихожане нигерийской церкви «Город восстановления» заявили, что у их сына, который якобы родился без половых органов, во время церковной службы вырос пенис. Об этом пишет Intel Region.

Видео, на котором, по словам родителей мальчика, запечатлено чудо, распространилось в социальных сетях в сентябре. Муж и жена из нигерийского города Аучи, штат Эдо, заявили, что у их сына появился пенис во время службы, которую вел глава церкви, известный как апостол Сулейман. Сам священнослужитель выглядел очень удивленным и призвал благодарить Иисуса Христа за явленное чудо.

Некоторые пользователи поверили в случившееся, но нашлись и те, кто счел его мошенничеством. «Вы хотите сказать, что за все эти годы он ни разу не мочился? И они привели его в церковь без катетера? Господь, конечно, способен на чудеса, но это? Это же полный бред», — написал один верующий.

Другой отметил, что использовать ребенка для изображения мнимого чуда является издевательством. Некоторые предложили поместить отца мальчика и самого апостола Сулеймана в психиатрическую клинику. Люди также заявили, что не верят ни единому слову главы церкви после скандалов, в центре которых он оказался ранее.

«Надеюсь, однажды наступит день, когда мы соберем всех этих людей Божьих и целителей, посадим их в автобусы и разошлем по всем больницам страны, чтобы они всех вылечили», — пошутил в финале дискуссии пользователь с ником Clems_Andy.

Ранее сообщалось, что в Австралии статуя Мадонны начала «плакать». В составе, выделяемом статуей нашли смесь растительного и розового масел.

