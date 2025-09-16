Россияне стали брать меньше кредитов наличными

ОКБ: Объем выданных в августе кредитов наличными в РФ сократился на 39 процентов

Объем выданных в августе кредитов наличными в РФ сократился более чем на треть. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает РИА Новости.

За месяц кредитные организации выдали гражданам 1,62 миллиона займов на 317,13 миллиарда рублей. Год к году число оформленных кредитов наличными упало почти вполовину (45 процентов), а в денежном выражении объемы сократились на 39 процентов. Для сравнения, в прошлом августе россияне взяли 2,96 миллиона кредитов на 519,81 миллиарда рублей.

Средний размер займа с прошлого года увеличился на 21 тысячу рублей, до 196 тысяч рублей, а средний срок кредитования — наоборот, снизился с 34 до 30 месяцев.

Как отмечают в ОКБ, полная стоимость кредита (ПСК) наличными в августе сократилась с 32,72 до 32,22 процента. Годом ранее показатель достигал 28,95 процента. Самые внушительные займы оформляли в Севастополе (в среднем 324 тысячи рублей, Москве (317 тысяч рублей), Дагестане (296 тысяч рублей), Северной Осетии (294 тысячи рублей) и Чечне (290 тысяч рублей).

В пятницу, 12 сентября, Банк России решил опустить ключевую ставку до 17 процентов, однако кредитные организации опустили стоимость кредитования лишь символически. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты ожидают, что до следующего заседания совета директоров регулятора, которое состоится 24 октября, снижение ставок не превысит 1-1,5 процентных пункта. При этом небольшие банки могут либо вообще сохранить ставки, либо сильно задержать пересмотр.

