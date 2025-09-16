Россияне впали в кому после фестиваля электронной музыки

Мужчина и женщина впали в кому после фестиваля электронной музыки в Ленобласти

Мужчина и женщина впали в кому после фестиваля электронной музыки Solar Systo Togatherin в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, двое россиян могли отравиться психотропными веществами.

Первой без сознания обнаружили 31-летнюю уроженку Владивостока, ее оперативно отвезли в больницу. Спустя несколько часов был найден молодой человек в лесу на 59-м километре Приморского шоссе. Его также госпитализировали.

Врачи назвали состояние обоих гостей фестиваля крайне тяжелым.

Как утверждает Mash, Solar Systo Togathering проходил с 10 по 15 сентября на берегу Финского залива возле мыса Кюренниеми — отдыхающие на протяжении нескольких дней проживали в палатках, слушали музыку, устраивали совместные практики и вечеринки.

