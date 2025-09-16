Россиянин получил срок за найденный блиндаж времен ВОВ

В Пскове осудили черного копателя, нашедшего блиндаж времен ВОВ

В Пскове осудили черного копателя, нашедшего блиндаж времен Великой отечественной войны (ВОВ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 222.1 («Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ, взрывного устройства») и 222 («Незаконное приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию») УК РФ.

Как установил суд, летом 2024 года мужчина находился в лесном массиве недалеко от Пскова и там обнаружил блиндаж времен Великой Отечественной войны, в котором находились патроны, снаряды и другие запрещенные вещества. Эту находку он отнес в подвал своего дома и хранил там до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Часть изъятого вооружения, а именно осколочно-зажигательный снаряд, порох и 18 патронов оказались пригодны к использованию. Было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил его к 3,5 годам условно под контролем службы исполнения наказания. Также суд постановил уничтожить все изъятое в том числе металлоискатели.

