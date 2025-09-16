Моя страна
Российские медики вручную передвинули мешающий им проехать к больному автомобиль

Во Владивостоке врачи сами сдвинули машину, перекрывшую проезд реанимобилю
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Выехавшие на срочный вызов во Владивостоке медики столкнулись с проблемой — по пути к больному им перекрыл дорогу автомобиль. Чтобы не упустить драгоценные минуты, которые могли стоить человеку жизни, они вручную сдвинули с места припаркованную машину, блокировавшую проезд реанимобилю. Об этом сообщает KP.RU.

Инцидент произошел на улице Прапорщика Комарова. На вызов спешили врачи Территориального центра медицины катастроф. Они направлялись к вертолетной площадке, чтобы полететь к пациенту, ожидающему их в другом конце Приморского края. В какой-то момент путь оказался перекрыт.

Ждать помощи от других спецслужб было некогда, счет шел на секунды. Тогда медработники сами вышли разобраться в ситуации, позвав на помощь находившихся рядом горожан. Вместе они принялись раскачивать и сдвигать мешающую проезду легковушку.

Операция прошла успешно. Доктора вовремя успели к пациенту и спасли ему жизнь.

Ранее в Нижнем Тагиле эндоскописты спасли россиянина, случайно выпившего рюмку водки с иголкой.

    Все новости