Российский бомбардировщик «Кощей» применили в зоне СВО

«Доминанта»: В зоне СВО применили дрон-бомбардировщик «Кощей»

В зоне специальной военной операции (СВО) начали применять российский дрон-бомбардировщик «Кощей», выступающий аналогом украинского беспилотника «Баба-яга». Об этом со ссылкой на компанию-разработчика сообщает ТАСС.

Гексакоптер-бомбардировщик представляет собой возвращаемый аппарат, способный переносить от трех до шести зарядов общей массой до 15 килограммов. Дальность применения «Кощея» — до 30 метров.

«Дрон уже применяется в зоне спецоперации, партия аппаратов поступила на авдеевское направление. Отзывы от военнослужащих получаем положительные», — заявили в тверской компании-разработчике.

В перспективе дрон планируется адаптировать для использования в качестве спасательного аппарата.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что появление «спящих» дронов Вооруженных сил России в Славянске и других районов зоны СВО объясняется тем, что они позволяют расширить радиус поражения объектов противника.

В июне издание Defense News сообщило, что украинская компания NoviTechNe представила беспилотный надводный аппарат Ursula, который в варианте дрона-матки может переносить ударные аппараты.