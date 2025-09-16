Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:25, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Щедрый подарок Путина Китаю вызвал изумление на Западе

Baijiahao: Путин обошел санкции Запада и сделал щедрый подарок Китаю
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

В ходе четырехдневного визита в Китай президент России Владимир Путин сделал стране щедрый подарок, чем вызвал сильное изумление у западных стран, которые были убеждены, что глава РФ отправился в Поднебесную за помощью. Об этом сообщает издание Baijiahao, пересказ подготовило АБН24.

«США и Европа были ошеломлены. Путин не только не обратился за помощью, но и проявил беспрецедентную щедрость к Китаю», — отметили китайские журналисты.

Дело в том, что Москва выразила готовность поставить партнеру компоненты для гражданских авиалайнеров, включая композитные крылья и двигатели. Речь идет в том числе о новейших двигателях ПД-35. Решение стало неожиданностью, так как Россия не всегда демонстрировала готовность делиться разработками в этой области. В итоге Запад оказался озадачен, не в силах разгадать истинные мотивы РФ.

«Действия Путина вызвали негодование в США. Российский президент, словно щедрый меценат, предложил Пекину свою поддержку. <…> Если Путин не просит помощи у Китая, а наоборот проявляет беспрецедентную щедрость, то каковы его истинные намерения?» — задались вопросом авторы материала.

В Китае же полагают, что расценивать поступок российского лидера как внезапную щедрость — значит недооценить его. Во-первых, Москва прекрасно осознает, что в ближайшем будущем на ослабевание западных санкций рассчитывать не приходится. Значит, необхдимо быть готовыми к продолжительному экономическому противостоянию с Западом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД рассказали о рекордном количестве ударов ВСУ по России

    Госсекретарь США высказался об инциденте с дронами в Польше

    Женщинам раскрыли четыре причины отсутствия оргазма

    Монеточка внесла в райдер новый обязательный пункт

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

    Щедрый подарок Путина Китаю вызвал изумление на Западе

    Россияне впали в кому после фестиваля электронной музыки

    Появились кадры со звуками сирен из-за объявленной в Сочи опасности воздушной атаки

    Трамп подал иск против одной газеты из-за клеветы

    Стало известно об отступлении ВСУ из Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости