Семья отравилась в самолете и не смогла попасть домой

The Mirror: Семья отравилась запеканкой в самолете и не смогла попасть домой

Семья отравилась мясной запеканкой в самолете и не смогла попасть домой. Об этом пишет газета The Mirror.

Инцидент произошел 2 сентября на рейсе из Бразилии в Португалию, после которого Бьянка Перри, ее муж Дэвид и их трое детей должны были пересесть на стыковочный рейс до Лондона. Сначала плохо стало младшему сыну, вскоре признаки недомогания почувствовал его брат и родители. Только дочери Бьянки и Дэвида удалось не отравиться — она не стала есть поданную во время полета мясную запеканку.

Уже в аэропорту Лиссабона у семьи случился неконтролируемый приступ рвоты прямо у выхода на посадку, за чем наблюдали их попутчики. По словам Бьянки, сотрудники авиакомпании TAP Air Portugal не сразу пришли им на помощь и даже отказали в инвалидной коляске для ее мужа, который, помимо отравления, все еще восстанавливался после операции.

Перри утверждает, что представители авиаперевозчика посоветовали им не садиться на стыковочный рейс из-за болезни и предложили дождаться следующего. Однако предупредить, что он запланирован на следующий день, семью забыли. В итоге им пришлось самостоятельно искать и оплачивать для себя номер в отеле, который обошелся в 330 фунтов стерлингов (около 37 тысяч рублей).

«Когда мы приняли предложение о новом рейсе, мы не думали, что он будет в семь вечера следующего дня. Они (сотрудники авиакомпании. — ред.) были очень грубы, в каком-то смысле. Они просто не проявили сочувствия — и слава богу, что я умею говорить по-португальски», — рассказала Перри. Кроме того, по возвращении в Лондон выяснилось, что багаж матери потерялся, а другой чемодан сильно повредили. Семья обратилась с жалобой к авиакомпании.

Ранее пассажиров российского аэропорта в бизнес-зале накормили испорченными продуктами. Сотрудники докладывали руководству об антисанитарии и тараканах на местной кухне, однако ситуацию начали исправлять только после жалоб клиентов.