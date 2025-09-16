Сменившая 800 партнеров 55-летняя женщина дала совет для хорошего секса

Бразильянка Андреа Саншайн, которую в сети прозвали фитнес-бабушкой, рассказала, что она сменила более 800 партнеров. В разговоре с изданием Metropoles 55-летняя бодибилдерша дала совет для хорошего секса.

«Долгое время я, как и другие женщины, ставила во главу угла то, что хотели другие. Как будто мое удовольствие было наградой, зависящей от чьего-то одобрения», — пояснила Саншайн.

Однако в какой-то момент жительница Бразилии стала изучать себя, чтобы определить, что нравится именно ей. Она перестала угождать партнерам, а вместо этого начала наблюдать, как она реагирует физически и эмоционально на те или иные прикосновения. «Секс для меня стал внутренним танцем, а не действием с другим человеком», — призналась она.

Теперь Саншайн точно знает, что ей нравится в постели. Именно поэтому она действительно наслаждается интимной близостью, заверила фитнес-бабушка.

