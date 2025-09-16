Жителей российского города предупредили об оползнях и подтоплениях

Синоптик Шувалов: Ливни и оползни возможны в Сочи в ближайшее время

В Сочи в ближайшее время нагрянут ливни. О погодной обстановке на курорте изданию RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, перелом в погоде наступит в четверг, 18 сентября. На черноморском побережье столбики термометров опустятся с прежних плюс 27 градусов до плюс 20-22 градусов. Похолодание будет сопряжено с обильными осадками. В районе Сочи и Туапсе вероятны оползни и подтопления, предупреждает Шувалов. Всего за пару дней на курортах может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Однако даже такое ненастье не станет финалом бархатного сезона на юге, убежден метеоролог. «Но с завершением курортного сезона не будем пока торопиться. После дождей будет еще хорошая погода», — заключил Шувалов.

Резкие перемены в погоде будут наблюдаться по всей Центральной России. Кратковременные осадки ожидаются на западе и в сердце Центральной России. При этом на востоке и юго-востоке — во Владимире, Рязани, Тамбове и Липецке — дождей, по словам Шувалова, не будет вовсе. В Москве воздух остынет до плюс 15 градусов, вместе с тем ниже нормы опустится и атмосферное давление.