Стало известно о подготовке Киевом эвакуации жителей Запорожья

Рогов: Киев готовит эвакуацию южной части Запорожья из-за приближения ВС России

Власти Украины начали подготовку к эвакуации жителей южной части города Запорожья, так как опасаются приближения ВС России. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Готовят эвакуацию Коммунарского района — южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии», — подтвердил Рогов.

Он уточнил, что, согласно оперативной информации, Киев отдал приказ сформировать группы из полицейских и сотрудников экстренных служб для проведения эвакуации, как только поступит прямая команда из столицы. «На сегодня от линии фронта до южной границы Запорожья по прямой — около 20 километров», — добавил он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что Киев планирует пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) путем проведения принудительной эвакуации в Днепропетровской области. Власти Украины эвакуируют жителей тех населенных пунктов, которые ВС РФ намерены освободить для формирования буферной зоны.