Стая косаток потопила судно и попала на видео

В водах Португалии косатки напали на две яхты и потопили одну из них

В водах Португалии стая косаток напала на две яхты с пассажирами на борту. Об этом пишет CBS News.

Косатки увязались за первой яхтой, когда она вышла в море в поисках дельфинов. Они таранили ее борт, пока она не накренилась и не пошла ко дну. Этот инцидент попал на видео. В воде оказались пять человек, которых подобрало другое судно.

Вторая яхта, на борту которой находились четыре человека, подверглась нападению недалеко от порта Кашкайш. В этот раз косаткам не удалось потопить судно. Позже его отбуксировали к берегу. Никто не пострадал.

Свидетели произошедшего расходятся во мнении о количестве китов-убийц. Одни утверждают, что суда атаковали четыре косатки. По мнению других, во всем виновата единственная агрессивная особь.

Ранее сообщалось, что косатки вновь атаковали яхты у побережья Испании. Особую озабоченность специалистов вызывает то, что киты стали целенаправленно атаковать рулевые механизмы, демонстрируя необычайную скоординированность действий.