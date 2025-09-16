Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:51, 16 сентября 2025Из жизни

Стая косаток потопила судно и попала на видео

В водах Португалии косатки напали на две яхты и потопили одну из них
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В водах Португалии стая косаток напала на две яхты с пассажирами на борту. Об этом пишет CBS News.

Косатки увязались за первой яхтой, когда она вышла в море в поисках дельфинов. Они таранили ее борт, пока она не накренилась и не пошла ко дну. Этот инцидент попал на видео. В воде оказались пять человек, которых подобрало другое судно.

Вторая яхта, на борту которой находились четыре человека, подверглась нападению недалеко от порта Кашкайш. В этот раз косаткам не удалось потопить судно. Позже его отбуксировали к берегу. Никто не пострадал.

Материалы по теме:
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией» Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
18 июля 2020
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Свидетели произошедшего расходятся во мнении о количестве китов-убийц. Одни утверждают, что суда атаковали четыре косатки. По мнению других, во всем виновата единственная агрессивная особь.

Ранее сообщалось, что косатки вновь атаковали яхты у побережья Испании. Особую озабоченность специалистов вызывает то, что киты стали целенаправленно атаковать рулевые механизмы, демонстрируя необычайную скоординированность действий.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие проведения встречи Путина и Зеленского

    Россиян предупредили о резкой перемене погоды

    Стало известно об угрозе сокращения добычи нефти в России

    Россиян предупредили о наказаниях за нарушения при сдаче квартиры

    Объявившую себя жертвой мошенников россиянку обвинили в мошенничестве

    Россияне устроили драку на борту самолета из-за надписи на футболке женщины

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В России появился проект по работе с подсознанием

    В Госдуме объяснили желание украинцев говорить на русском языке

    Подтверждена безопасность популярного метода коррекции зрения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости