Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

Петербуржец Багров получил 9 лет колонии за попытку вступить в запрещенный РДК

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Санкт-Петербурга 19-летнему Даниле Багрову, оказавшемуся полным тезкой героя фильма «Брат», который пытался вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Молодой человек признан виновным в приготовлении к госизмене и участию в террористической организации. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, первые три года из которых он отсидит в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.



Суд установил, что в августе 2024 года Багров, выступающий против проведения специальной военной операции, связался через интернет с представителем РДК, которому сообщил о своем желании примкнуть в их ряды, чтобы воевать против России. Затем Багров купил билеты в Грузию, чтобы оттуда добраться до Украины. Его задержали в аэропорту сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Москвы за вербовку граждан в РДК.