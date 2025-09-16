Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 16 сентября 2025Силовые структуры

Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

Петербуржец Багров получил 9 лет колонии за попытку вступить в запрещенный РДК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: фильм «Брат»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Санкт-Петербурга 19-летнему Даниле Багрову, оказавшемуся полным тезкой героя фильма «Брат», который пытался вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Молодой человек признан виновным в приготовлении к госизмене и участию в террористической организации. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, первые три года из которых он отсидит в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.
 
Суд установил, что в августе 2024 года Багров, выступающий против проведения специальной военной операции, связался через интернет с представителем РДК, которому сообщил о своем желании примкнуть в их ряды, чтобы воевать против России. Затем Багров купил билеты в Грузию, чтобы оттуда добраться до Украины. Его задержали в аэропорту сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Москвы за вербовку граждан в РДК.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США и Европа ошеломлены». В Китае рассказали о щедром подарке от Путина

    Медведь напал на пожилого мужчину посреди улицы

    В России создали совет по защите чести учителей

    Заявление СВР о подготовке европейцами майдана в Сербии прокомментировали

    Российского подростка похитили и пытали в гараже

    Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

    В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

    У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

    Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за низкого уровня спортсменок

    Российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости