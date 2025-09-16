Путешествия
12:10, 16 сентября 2025Путешествия

Треснувшее окно в летевшем в Европу самолете вызвало истерику у пассажиров

Daily Mail: У летевшего в Румынию самолета Wizz Air треснуло стекло
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: dailymail.co.uk

Треснувшее окно в летевшем в Европу самолете Wizz Air вызвало истерику у пассажиров. Об этом пишет газета Daily Mail.

Борт летел из лондонского аэропорта Лутон в румынский город Бакэу. Трещину в иллюминаторе позади себя заметила 39-летняя Ана Савин при посадке в самолет. Она поделилась видео в социальных сетях, на котором заметно, как сотрудники авиакомпании заклеивают трещину скотчем. По словам Аны, многие пассажиры запаниковали, так как боялись, что разбитое стекло может повлиять на безопасность предстоящего полета.

В итоге рейс Wizz Air вылетел с опозданием. «Экипаж заявил, что причиной почти четырехчасовой задержки стала техническая проблема в салоне», — рассказала Ана. Позже авиаперевозчик выпустил официальное сообщение, в котором отметил, что иллюминаторы сделаны из нескольких слоев в целях безопасности. Внутренний треснувший слой, по информации компании, носил лишь декоративную функцию и был заменен в тот же день.

Ранее птица повредила стекло самолета во время полета. Уточнялось, что иллюминатор пострадал при подлете к аэропорту Виру-Виру в Боливии, при этом разбитым оказалось лишь внешняя из трех панелей окна.

